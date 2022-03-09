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Предприятие в Петрозаводске оштрафовали на 100 тысяч рублей за крупу сомнительного качества

Новости. Общество
10:36, 14 Марта 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Предприятие поставило в госучреждение Петрозаводска гречневую крупу с недостоверной декларацией, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В 2021 году Россельхознадзор во время плановой выездной проверки выявил нарушение требований технического регламента Таможенного союза в государственном учреждении Петрозаводска.

Установлено, что в учреждение в сопровождении декларации о соответствии, подтверждающей качество и безопасность, поступила партия гречневой крупы. Декларация была принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствовали исследования на обязательные показатели безопасности.
Фасовщиком продукции является предприятие из Петрозаводска.

Действие декларации о соответствии продукции было прекращено по предписанию Управления Россельхознадзора.
Фасовщик продукции 20 января 2022 года привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия, а затем в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Решениями судов постановление Управления оставлено без изменения.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда было вынесено 27 февраля 2022 года.

Постановлением мирового суда должностное лицо предприятия привлечено 21 февраля 2022 года к административной ответственности с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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