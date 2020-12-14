Предприятия ГПК Карелии сократили платежи в бюджет, несмотря на рост производства

Горно-промышленный комплекс Карелии в 2020 году увеличил производство, но сократил налоговые платежи в бюджет республики.
Об этом сообщил замглавы Минприроды Карелии Павел Николаевский на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.
По его словам, поступления налогов предприятий за 10 месяцев 2020 года снизились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Снижение, в основном, за счет налога на прибыль", - пояснил замминистра.
Вместе с тем, добыча полезных ископаемых в Карелии выросла по сравнению с прошлым годом.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии