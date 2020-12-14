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Предприятия ГПК Карелии сократили платежи в бюджет, несмотря на рост производства

Новости. Общество
12:00, 15 Декабря 2020
фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС
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Горно-промышленный комплекс Карелии в 2020 году увеличил производство, но сократил налоговые платежи в бюджет республики.

Об этом сообщил замглавы Минприроды Карелии  Павел Николаевский на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.

По его словам, поступления налогов предприятий за 10 месяцев 2020 года снизились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Снижение, в основном, за счет налога на прибыль", - пояснил замминистра.

Вместе с тем, добыча полезных ископаемых в Карелии выросла по сравнению с прошлым годом.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-15 12:49:13
С экономической точки зрения при росте производства не может быть снижения налогов! Заврались на столько, что всё вступило в противоречие, а наглая ложь стала очевидной.
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