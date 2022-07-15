Предприятия из Союза работодателей Карелии обязались увеличивать реальную зарплату работников

Предприятия и другие организации Карелии, входящие в Союз работодателей, взяли на себя обязательство увеличивать реальную зарплату работников.

Это следует из трехстороннего соглашения между Союзом работодателей, правительством и профсоюзами.

Согласно документу, в коллективных договорах, которые работодатели заключают с трудовыми коллективами, должно быть предусмотрено «увеличение реального уровня заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги».

Также входящие в Союз работодатели взяли на себя обязательство оплачивать работникам времени простоя по причинам, не зависящим от обеих сторон. Оплата должна составлять не менее 2/3 МРОТ «с применением на указанную величину районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях», сказано в документе.