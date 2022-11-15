Предприятия Карелии будут покупать квартиры работникам или давать ипотеку в обмен на господдержку

Власти Карелии будут стимулировать системообразующие предприятия, чтобы они выдавали своим работникам ипотечные кредиты или покупали им жилье.

Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости.

Работодателям будут возмещаться затраты в размере 70% на уплату первоначального взноса по договору ипотеки. Максимально возможная сумма первого взноса составит 1 млн рублей. Также предусмотрена компенсация до 70% расходов по оплате части процентов по договору ипотеки.

Тем работодателям, которые будут покупать сразу готовое жилье, могут быть возмещены 70% затрат, но не более 2 млн рублей.

Такими мерами поддержки смогут воспользоваться системообразующие предприятия и IT-компании Карелии.