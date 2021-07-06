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Предприятия Карелии резко увеличили свою прибыль в 2021 году

Новости. Экономика
10:37, 07 Июля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Чистая прибыль предприятий и других организаций в Карелии за 4 месяца 2021 года выросла в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как следует из данных Карелиястата за январь–апрель, компании получили чистую прибыль в размере 41,3 млрд рублей. В прошлом году эта сумма составляла 11,2 млрд рублей.

В 2020 году финансовые результаты предприятий были хуже, чем 2019 году — чистая прибыль сократилась на 15%.

Рост в 2021 году глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев объяснял увеличением мировых цен на продукцию, которая идет на экспорт — железно-рудные окатыши, целлюлозу, пиломатериалы и ряд других.

Как это повлияло на доходы бюджета республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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