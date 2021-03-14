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Предприятия по камнеобработке резко увеличили производство в Карелии

Новости. Экономика
15:50, 15 Марта 2021
фото: Минэкономразвития РК
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Объемы производства в камнеобрабатывающей промышленности Карелии выросли в 2020 году более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики со ссылкой на слова главы ведомства Олега Ермолаева.

"В последние годы отмечается увеличение спроса на продукцию из натурального камня, соответственно растут объемы ее производства. Так, по итогам 2020 года объемы производства увеличились более чем на 50 % и составили 48 млн м3 готовых изделий из натурального камня или порядка 6 млрд. рублей в ценовом выражении", - сказал Ермолаев.

По его словам, для поддержки отрасли министерство заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией камнеобрабатывающих производственных организаций Республики Карелия, в которую входит более 30 компаний по добыче и обработке камня.

Как власти будут помогать бизнесу в этой сфере, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2021-03-15 17:01:42
Какие предприятия, что выпускают, какие объемы???? ВСЕ лабуда лабудой...
David .
2021-03-15 16:14:52
Ну дык смертность растет и количество надгробий требуется больше.
zanoza
2021-03-15 16:01:51
Преждевременное заявление, однако. Ещё годовая отчётность не сдана, а уже рост выявлен!
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