Предприниматель будет производить в Пиндушах питьевую воду в бутылках

В Медвежьегорском районе Карелии инвестор планирует реализацию проекта по производству бутилированной питьевой воды.

Проект по производству бутилированной питьевой воды в Медвежьегорском районе был представлен на очередном Дне инвестора, который прошел в министерстве экономического развития и промышленности Карелии.

Встречу с инвесторами, планирующими на территории региона реализацию инвестиционных проектов, провела первый заместитель министра Янина Свидская совместно с и.о. гендиректора Корпорации развития Ольгой Волковой.

Проект по производству бутилированной питьевой воды на базе существующей артезианской скважины планируется реализовать на территории поселка Пиндуши Медвежьегорского района. В рамках проекта предусмотрено благоустройство устья скважины для бесплатной подачи питьевой воды для нужд местного населения, строительство ангара из металлоконструкций и установка линии розлива, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития.

Участниками встречи рассмотрены этапы работы, которая в данный момент ведётся над проектом, оптимальные пути решения вопросов, возникающих на различных стадиях реализации.