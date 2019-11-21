Предприниматель-инвалид из Петрозаводска взял "бронзу" на чемпионате "Абилимпикс"

Участник карельской команды Владимир Ботин занял третье место на национальном чемпионате "Абилимпикс" в компетенции "Предпринимательство".

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Награда Владимира – пока первая в копилке нашей сборной. Он представил проект своего реального бизнеса. Предприниматель открыл в Петрозаводске центр реабилитации инвалидов "Твой мир", посетители которого могут бесплатно получать консультации психолога, логопеда и другие реабилитационные услуги. Причем в коллективе центра работают четверо сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Победа Владимира в конкурсе столь высокого уровня – пример того, что человек, который видит цель, в силах преодолеть любые трудности", - написал Артур Парфенчиков, поздравив Владимира и пожелав успехов остальных участникам состязаний.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что в Москву на национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" отправились тринадцать конкурсантов, их родители, наставники и преподаватели, один из лучших волонтеров, национальный эксперт, командный психолог и специалисты ресурсного учебно-методического центра педколледжа.