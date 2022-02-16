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Предприниматель Мамедов, обвиняемый в даче взятки заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, отделался штрафом в 1,5 миллиона рублей

Новости. Общество
16:27, 17 Февраля 2022
фото: © Анастасия Осипова; © «Столица на Онего»

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При этом гособвинитель Максим Геньба просил приговорить признавшего свою вину Гусейна Мамедова к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей.

Сегодня, 17 февраля, судья петрозаводского городского суда Марина Носова вынесла приговор по резонансному уголовному делу одного из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова 1966 года рождения.

Напомним, что республиканский Следком обвинил его в даче в начале прошлого года 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Защищает Гусейна Мамедова бывший первый заместитель прокурора Петрозаводска, опытный юрист Павел Гравченков.

Как во время предварительного следствия, так и в суде, в том числе в последнем слове, Гусейн Мамедов полностью признал свою вину и раскаялся. Гособвинитель, прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба просил суд назначить Гусейну Мамедову 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей.

В сравнении с такой жесткой позицией прокурора, приговор Гусейну Мамедову оказался неожиданно мягким. Вначале суд назначил ему штраф в сумме 2,5 миллиона рублей. При этом, разъяснили журналисту «Столицы на Онего» в суде, с учетом того, что Гусейн Мамедов значительное время находился под стражей, затем под домашним арестом и ЗОД (запрет определенных действий), размер штрафа был снижен до 1,5 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован прокуратурой в Верховный суд Карелии. 

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Комментарии

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кир
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