Предпринимателей из СПб оштрафовали на 5 и 10 тысяч рублей за строительство турбазы на сельхозземлях в Карелии

Правообладатели земельных участков оштрафованы за их нецелевое использование, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района в октябре 2018 года провела проверку исполнения земельного законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма.

При обследовании земельного участка, расположенного неподалеку от поселка Ихала, было установлено, что на земельном участке, предоставленном предпринимателю из Санкт-Петербурга для сельскохозяйственного производства, возведены три двухэтажных гостевых дома на бетонных фундаментах, имеются постройки хозяйственного назначения и беседка. Указанные дома оборудованы канализационными септиками.

Обследование предоставленного другому санкт-петербургскому предпринимателю земельного участка сельскохозяйственного назначения в районе поселка Хийтола показало, что на участке возведены постройки на бревенчатых основаниях для временного проживания туристов. Постройки не связаны с ведением личного подсобного хозяйства.

В ходе прокурорской проверки получены сведения о размещении правообладателями указанных земельных участков на различных сайтах, в том числе на сайтах интернет-бронирования, рекламных объявлений о сдаче гостевых домов в аренду, о фактической сдаче домов, получении ими прибыли от данной деятельности.

Таким образом, предприниматели в нарушение норм земельного законодательства использовали земельные участки не по целевому назначению, а для строительства гостевых домов, возведения и использования иных построек для сдачи в наём туристам.

По результатам проверки в отношении указанных граждан прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении.

Постановлением заместителя главного государственного инспектора территориального отдела Росреестра правообладатели земельных участков привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.