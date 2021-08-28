Предприниматели Карелии могут пожаловаться прокурору и бизнес-омбудсмену

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова проведут совместный прием предпринимателей.

По сообщению прокуратуры республики, 7 сентября Дмитрий Харченков и Елена Гнетова с использованием видео-конференцсвязи проведут совместный прием представителей региональных бизнес-сообществ.

Предпринимателей Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкяранткого Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов ждут в зданиях и помещениях прокуратур республики. Бизнесмены Петрозаводска и Прионежского района могут подойти в прокуратуру республики (Петрозаводск, ул. Титова, д. 4), а также в прокуратуру Петрозаводска и Прионежского района.

Время приема будет сообщено дополнительно.