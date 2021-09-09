Предприниматели Карелии присоединяются к программе лояльности «СберСпасибо»

Партнером бонусной программы «СберСпасибо» в Карелии стало петрозаводское кафе «GRILL MASTER».

Держателям банковских карт СберБанка — участникам «СберСпасибо» — при оплате блюд кафе безналичным способом будут начислены повышенные бонусы в размере 5% от суммы чека. Также посетители «GRILL MASTER» смогут обменять накопленные бонусы «СберСпасибо» на скидку до 30% от стоимости заказа.

Чтобы стать участником программы лояльности «СберСпасибо» и получать на свой счёт бонусы, необходимо иметь банковскую карту СберБанка, зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении или на сайте «СберСпасибо», в личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка и оплачивать товары и услуги безналичным способом. Один бонус равен одному рублю. Привилегии программы лояльности можно использовать при совершении покупок в СберМаркет, СберМегаМаркет, Delivery Club, OKKO, а также у других партнёров программы лояльности, оплачивая бонусами до 99% от суммы чека. С полным списком партнёров и правилами участия в программе можно ознакомиться на сайте и в приложении «СберСпасибо».

«СберСпасибо» позволяет начислять бонусы без комиссии при стартовом подключении, возмещать потраченные бонусы в торговой точке, запускать акции для заинтересованной аудитории, настраивать программу лояльности под необходимые бизнес-задачи и получать подробные отчёты по всем транзакциям и операциям с бонусами. «СберСпасибо» начисляются как при стандартных расчётах через эквайринговый терминал, так и при оплате товаров и услуг с помощью QR-кода в тех торговых точках, где отсутствует оборудование для приема безналичных платежей», — рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Давно хотели подключиться к акции для привлечения дополнительных клиентов. Посетителям очень нравится возможность списывать бонусы при оплате заказа», — отметил владелец кафе «GRILL MASTER» Игорь Баранников.

«СберСпасибо» имеет 4 уровня привилегий: чем выше уровень, тем больше бонусов зарабатывает участник программы. С 1 сентября 2021 года те, кто чаще совершает покупки по карте и меньше снимает наличные, могут быстрее достичь самого высокого уровня привилегий. Так, чтобы достичь уровня привилегий «Большое Спасибо», нужно тратить по карте более 75%, уровня «Огромное Спасибо» — более 80%, на «Больше, чем Спасибо» — более 90% от всех трат по карте. Кроме того, для всех клиентов на уровне «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» ранее платные категории повышенных начислений бонусов «Здоровье» и «Спорт и фитнес» стали бесплатными. Ранее подключение данных категорий было возможно в обмен на бонусы.