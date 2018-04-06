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Новости. Экономика
14:22, 06 Апреля 2018

Предприниматели могут вернуть часть расходов на покупку онлайн-касс, сообщила Гнетова

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова заявила, что представители бизнеса имеют возможность компенсировать часть расходов на приобретение онлайн-касс.

Индивидуальные предприниматели имеют возможность получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей. Это позволит им компенсировать покупку онлайн-кассы и понесённые расходы по установке программного обеспечения. Об этом сообщает сайт бизнес-омбудсмена Карелии.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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