Предприниматели могут вернуть часть расходов на покупку онлайн-касс, сообщила Гнетова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова заявила, что представители бизнеса имеют возможность компенсировать часть расходов на приобретение онлайн-касс.

Индивидуальные предприниматели имеют возможность получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей. Это позволит им компенсировать покупку онлайн-кассы и понесённые расходы по установке программного обеспечения. Об этом сообщает сайт бизнес-омбудсмена Карелии.

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