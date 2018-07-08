Предприниматели объяснили главе Карелии, почему не получается диалога между бизнесом и властью

Стало известно, о чем говорили на форуме "Диалог бизнеса и власти".

Открыл форум глава Карелии Артур Парфенчиков, после слово передал вице-премьеру Дмитрию Родионову.

Родионов в качестве достижения представил появление в каждом муниципалитете так называемого "инвестиционного паспорта".

"Теперь у каждого муниципального образования есть свой инвестиционный паспорт, который размещен на сайте администрации муниципального района или городского округа. В них содержится информация о географическом и социально-экономическом потенциале районов и городских округов, об инвестпроектах, а также предложения для инвесторов, которые включают сведения как о свободных земельных участках, так и об объектах для инвестирования", – заключил Родионов.

Единственным участником форума, который решил очно задать вопросы вице-премьеру, оказался Артур Парфенчиков. Он поинтересовался мнением докладчика о видении основных проблем в сфере инвестиционной деятельности в республике. И вдруг неожиданно прозвучало то, о чём за первый час работы пленарного заседании никто даже не обмолвился.

"Основные проблемы известны. Это – затягивание сроков административных процедур, отсутствие доступных финансовых средств и объёмы возникающих ограничений, которые их касаются, отсутствие перспективных земельных участков с подведённой инфраструктурой".

Получалось, что между тем, что действительно формирует сложности на пути привлечения инвестиций в Карелию (все они были очевидным образом связаны с качеством государственного управления в регионе), и тем, какие меры поддержки бизнеса предлагает экономический блок правительства, существует огромная пропасть.

Можно было бы завершить репортаж словами, что, дескать, на этом диалог бизнеса и власти стоило считать исчерпанным. Но было не так.

Что было дальше, читайте в статье "Огромная пропасть".