Предприниматели-"патентники" из Карелии добились ответов от Минфина России

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращения предпринимателей из Карелии о применении патентной системы налогообложения.

Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

В частности, авторов обращений интересовало, могут ли плательщики ЕНВД перенести расходы на уплату страховых взносов за 2020 год на период 2021 года при переходе на ПСН, нужно ли применять онлайн-кассы тем ИП, которые ранее осуществляли расчеты без применения контрольно-кассовой техники, и ряд других вопросов.

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