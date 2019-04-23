15:32, 23 Апреля 2019
Предприниматели пожаловались на ошибки при фиксации времени продажи алкоголя в Карелии
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Некорректная работа ЕГАИС, через которую магазины в режиме онлайн передают сведения обо всех покупках, приводит к ошибкам при фиксации времени продажи алкоголя в запретные часы.
Массовые жалобы предпринимателей по этому поводу поступают карельскому бизнес-омбудсмену Елене Гнетовой. Это следует из презентации итогов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей по мониторингу контрольно-надзорной деятельности за 2018 год.
По словам предпринимателей, система ЕГАИС фиксирует время продажи раннее разрешённого, но онлайн-чеки указывают, что нарушения нет.
Подробнее о проблеме и о последствиях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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