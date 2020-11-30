Предприниматели в Карелии пожаловались на негативные последствия цифровой маркировки товаров

Введение обязательной маркировки товаров в системе "Честный ЗНАК" привело к новым проблемам для бизнеса: сроки приемки товара выросли, увеличились расходы на оборудование.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, ссылаясь на обращения предпринимателей.

Для цифровой маркировки в каждой торговой точке нужен специальный комплект оборудования, устойчивый интернет.

"Это проблематично для магазинов в сельской местности. Также предприниматели недовольны тем, что при реализации маркированного товара (лекарства, обувь, меховая одежда) не могут перейти на патентную систему налогообложения", - добавила бизнес-омбудсмен.

О других проблемах, вызванных внедрением цифровой маркировки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".