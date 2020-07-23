Предприниматели в Карелии стали более уверенно смотреть в будущее: опрос

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий как бизнес оценивает положение дел, в Карелии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов обследования деловой активности организаций республики, проведенного в июне Карелиястатом на основании опросов руководителей предприятий.

По сравнению с маем индекс увеличился в добыче полезных ископаемых с 0,0% до 8,3%, в обрабатывающих производствах - с 14,3% до 23,8%. Это больше, чем июне 2019 года, когда индексы составляли 0% в обрабатывающих производствах и минус 6,7% в добыче полезных ископаемых. По виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс не изменился. Какие прогнозы на ближайшие месяцы дают предприниматели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".