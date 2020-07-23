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Предприниматели в Карелии стали более уверенно смотреть в будущее: опрос

Новости. Экономика
10:15, 24 Июля 2020
фото: pixabay
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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий как бизнес оценивает положение дел, в Карелии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов обследования деловой активности организаций республики, проведенного в июне Карелиястатом на основании опросов руководителей предприятий.

По сравнению с маем индекс увеличился в добыче полезных ископаемых с 0,0% до 8,3%, в обрабатывающих производствах - с 14,3% до 23,8%.  

Это больше, чем июне 2019 года, когда индексы составляли  0% в обрабатывающих производствах и минус 6,7% в добыче полезных ископаемых.

По виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс не изменился.

Какие прогнозы на ближайшие месяцы дают предприниматели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-07-24 10:54:09
Нынче каждый торгаш китайскими штанами или трактирщик себя предпринимателем мнит.
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