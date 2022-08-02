Предприниматели в Карелии закладывают недвижимость, чтобы расплатиться с долгами

Масштабы кризиса, который переживает бизнес в Карелии, можно оценить про рынку недвижимости.
Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал президент Гильдии риелторов Карелии Илья Политов.
«Сейчас по недвижимости видно, какие бизнес несет потери. Продаются помещения, квартиры. Собственники закладывают своё жилье, чтобы рассчитаться с долгами», — сказал Политов.
В рубрике «Уроки выживания» он рассказал, стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость, и какие есть рецепты борьбы с кризисом.
Читайте об этом в статье «Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия».
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