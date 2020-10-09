Предпринимателя в Карелии наказали за незаконную рекламу

В Кемском районе бизнесмен ответил в суде за нарушение в установке рекламных конструкций.

По сообщению прокуратуры Карелии, ведомством был выявлен факт эксплуатации индивидуальным предпринимателем наружных рекламных конструкций с нарушением законодательства о рекламе. Бизнесмен не получил разрешение от органа местного самоуправления.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Карелия бизнесмен признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Решение суда вступило в законную силу.