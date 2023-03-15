Предпринимателя в Карелии оштрафовали за неуплату алиментов

В Пряжинском районе оштрафован индивидуальный предприниматель, который не торопился выплачивать алименты, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находится производство, возбужденное в отношении местного жителя о взыскании алиментов.

Должник был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Судебный приставом-исполнителем в отношении него вынесено постановление об обращении взыскания на доход и указано на обязанность ежеквартального предоставления сведений о полученном доходе и перечисленных алиментах.

Должник отнесся к своим обязанностям халатно и необходимые сведения не предоставлял, тем самым препятствовал своевременному, полному и правильному исполнению решения суда.

В отношении должника составлено 4 административных протокола об административном правонарушении по факту невыполнения требования судебного пристава-исполнителя.

В настоящее время административные материалы рассмотрены с назначением штрафа в сумме 8 тысяч рублей по всем административным делам.