Предпринимателям расскажут о нюансах ведения турбизнеса в период пандемии

Круглый стол по вопросу организации туристской деятельности в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, проводит 26 июня в 13.00 Корпорация развития Республики Карелия.

Мероприятие пройдёт в формате видеоконференцсвязи

"Экономическое воздействие COVID-19 на туристическую отрасль очевидно, – отмечает представитель организатора вебинара, руководитель Центра кластерного развития Корпорации развития РК Евгений Харламов, – чтобы плавно выйти из кризиса, турфирмам важно понимать, как изменится конкурентная среда после восстановления деятельности, и предпринять необходимые шаги сейчас. На круглом столе также будут обсуждаться правовые аспекты туристской деятельности в сложившихся условиях".

Одним из спикеров круглого стола выступит Вадим Погорелов, юрист с 14-летним стажем работы в сфере туризма, руководитель отдела вендорных коммуникаций и образовательной разработки компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры". Он поделится своим профессиональным опытом.

Участие в круглом столе бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: events.webinar.ru/KorporaciyaRazvitiya/5442315.