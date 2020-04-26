890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель на ходу выскочил из автомобиля и убежал от полицейских (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:02
Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции 6
Сегодня 10:27
Глава Карелии назовет адреса заболевших коронавирусом 11
Сегодня 10:00
Юный житель Карелии бесплатно печет пироги для нуждающихся во время коронавируса 6
26.04.2020 16:22
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии 10
Сегодня 09:45
Таксисты наживаются на жителях поселка Карелии во время коронавируса 5
Сегодня 07:25

Предпринимателям уже нет смысла менять код ОКВЭД для господдержки, считают в УФНС Карелии

Новости. Общество
15:17, 27 Апреля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые получают господдержку в период пандемии коронавируса, сформирован на основе ОКВЭД, но смена кода уже ничего не даст.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Инна Кравченко в ходе онлайн-трансляции по вопросам поддержки бизнеса, которая прошла на ее странице Вконтакте.

Она ответила на вопрос одного из представителей бизнеса, может ли он поменять код своей основной деятельности в Общероссйском классификаторе видов экономичиеской деятельности, чтобы получить право на меры господдержки.

Почему это уже поздно делать, по мнению главы УФНС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»