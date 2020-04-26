Предпринимателям уже нет смысла менять код ОКВЭД для господдержки, считают в УФНС Карелии

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые получают господдержку в период пандемии коронавируса, сформирован на основе ОКВЭД, но смена кода уже ничего не даст.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Инна Кравченко в ходе онлайн-трансляции по вопросам поддержки бизнеса, которая прошла на ее странице Вконтакте.

Она ответила на вопрос одного из представителей бизнеса, может ли он поменять код своей основной деятельности в Общероссйском классификаторе видов экономичиеской деятельности, чтобы получить право на меры господдержки. Почему это уже поздно делать, по мнению главы УФНС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".