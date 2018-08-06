Предпринимательница из Карелии получила грант за лучший бизнес-проект

Жительница Карелии получила грант 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса после победы в проекте "Мама-предприниматель".

В Петрозаводске завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-идей заняла концепция семейного центра "Крабли Бумс" авторства Лилии Грикопелец, пишут "Вести Карелии".

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