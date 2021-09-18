Председатель Общественной палаты Карелии не зафиксировала нарушений на выборах

Председатель общественной палаты республики Любовь Кулакова заявила, что за время наблюдения за выборами нарушений не обнаружено.

В Карелии работает Центр общественного наблюдения — специально оборудованное помещение, где 17, 18 и 19 сентября ведется видеотрансляция из избирательных участков. Одновременно видео архивируется. Такие центры есть в каждом регионе. Они созданы, чтобы следить за ходом трехдневного голосования и расследовать конфликтные или спорные ситуации в ходе выборов.

Председатель общественной палаты Карелии Любовь Кулакова заявила, что за время наблюдения ни одного нарушения не зафиксировано. При этом поступали обращения от наблюдателей, которые находятся как в самом Центре наблюдения, так и на территориях участковых избирательных комиссий.

«За субботу и первую половину воскресенья в Центр общественного наблюдения поступило шесть обращений. Каждое мы отработали при участии самих наблюдателей и юристов, — рассказала Любовь Кулакова. — В присутствии обратившихся отсмотрели видео с 6 участков и подробно разобрали каждую ситуацию. Например, было сообщение о том, что на одном из участков не просматривается сейф. Мы показали наблюдателю запись, и он убедился, что сейф хорошо виден. Также наблюдатель отсмотрел запечатывание сейф-пакетов и размещение их в сейфе, и отметил, что нарушений процесса не было. Другой наблюдатель обратился к нам сразу с несколькими вопросами и на все получил ответы».

По словам Кулаковой, были обращения и наблюдателей от партий, которые следят за избирательным процессом.

«На формирование ответа у нас уходит от 10 минут до часа в том случае, если надо перенаправлять вопрос в район. Так, один вопрос мы направлял в Медгору, потому что он касался участка, который там расположен, и быстро получили ответ, заверенный юристами», — пояснила она.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.