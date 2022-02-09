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Председатель Пудожского суда Карелии Сергей Копин, желая купить мини-трактор, отправил злоумышленникам 750 тысяч рублей

Новости. Происшествия
07:15, 10 Февраля 2022
фото: © unsplash

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Сегодня в Прионежском районном суде запланировано рассмотрение уголовного дела по мошенничеству, потерпевшим по которому является председатель Пудожского суда Сергей Копин.

Как удалось узнать журналисту «Столицы на Онего», в октябре 2020 года Сергей Копин решил приобрести мини-трактор и стал жертвой мошенничества.

Подходящий вариант техники за 750 тысяч рублей Копин нашел через интернет в Казани и по телефону связался с продавцом трактора. Владелец мини-трактора сообщил потенциальному покупателю Копину, что организовать доставку техники из Казани в Карелию должен он сам.

После этого Сергей Копин также через интернет нашел жителя Удмуртии, согласившегося привезти ему мини-трактор всего за 15 тысяч рублей, и перечислил ему деньги. Спустя какое-то время Копину позвонил мужчина, представившийся продавцом мини-трактора. Он сообщил, что трактор уже погрузили на трейлер для доставки в Карелию, но прежде ему, Копину, нужно перечислить на определенную банковскую карту 750 тысяч рублей.

Факт, что у «продавца» трактора оказался другой, нежели ранее, номер мобильного телефона, у председателя суда подозрений почему-то не вызвал. Не мог он тогда знать и то, что согласившийся привезти ему мини-трактор мужчина и выступивший от имени продавца человек – один и тот же злоумышленник.

В результате Сергей Копин за три раза перечислил все 750 тысяч рублей на банковскую карту подельника этого лжепродавца.

По прошествии времени, не дождавшийся доставки мини-трактора, Сергей Копин позвонил продавцу в Казань с вопросом: в чем дело? В ответ с изумлением услышал, что трактор находится у него в Казани и никаких денег он, продавец, от Копина не получал. Осознав, что его обманули, председатель суда обратился в полицию, после проверки возбудившую уголовное дело по мошенничеству в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска и Следственного управления МВД Карелии, к этому преступлению оказались причастны два уроженца столицы Удмуртии Ижевска, один из которых последнее время проживал в Набережных Чалнах. Оба обвиняемых были этапированы в Карелию и арестованы, но впоследствии содержание под стражей им заменили на подписку о невыезде, с обязательством являться по первому требованию следователя или суда. Свою вину они признали и в счет погашения ущерба так и не получившему трактор Сергею Копину выплатили ему 175 из полученных ими 750 тысяч рублей.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев. Рассматривать уголовное дело будет судья Прионежского суда Наталья Молодцова. Защищают обвиняемых адвокаты Эраст Закиров и Алексей Баринов. Максимальное наказание в данном случае – до 6 лет лишения свободы.

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