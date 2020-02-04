Председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас планирует остаться в должности еще на один срок

На днях Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласовала кандидатуру председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса еще на 6 лет.

Напомним, что по закону судьи могут занимать одну и ту же руководящую должность два срока подряд, по 6 лет каждый. Поскольку первый срок у Анатолия Накваса истекает в конце июня (был назначен 23 июня 2014 года), он подал документы на второй срок.



Теперь его кандидатуру предстоит рассмотреть кадровой комиссии при президенте России.



Если комиссия примет положительное решение, то Анатолию Наквасу останется дождаться президентского указа о продлении полномочий в должности председателя Верховного суда Карелии еще на 6 лет.

Напомним, кандидатуру Андрея Злобина не согласовали на должность зампредседателя Верховного суда Карелии.