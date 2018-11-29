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Новости. Криминал
09:50, 29 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Председатель ЖСК в Петрозаводске получила условный срок за мошенничество и присвоение денег

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Петрозаводский городской суд приговорил к 2 годам 6 месяцам условно председателя ЖСК по делу о мошенничестве и присвоении денег.

По версии следствия, председатель ЖСК с января 2014 года по январь 2015 года присвоила более 400 тысяч рублей, принадлежащие жителю Петрозаводска. По договоренности с потерпевшим она обязалась предоставить ему в течение года земельный участок для ИЖС при условии подачи им заявления о принятии его в члены кооператива, а также внесения взносов.

При этом ЖСК не имел в распоряжении земельных участков. Полученные от потерпевшего деньги злоумышленница потратила.

Кроме того, подсудимая путем обмана похитила 30 тысяч рублей еще у одного местного жителя. Председатель ЖСК также пообещала ему предоставить два смежных земельных участка для индивидуального жилищного строительства при условии внесения вступительного взноса в кооператив. Полученные денежные средства она в кассу ЖСК не внесла и распорядилась ими по собственному усмотрению.

"По совокупности преступлений Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Гражданские иски потерпевших Х. и Р. удовлетворены в полном объеме", - отметили в суде.

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