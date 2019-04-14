Представитель Путина рекомендовал ликвидировать вторую смену в школах Карелии

Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.

В правительстве Карелии полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан обозначил ряд проблем и задач, которыми региональные власти, а также органы местного самоуправления должны заняться в первую очередь. Выступление его сформировано по классическим канонам: немного похвалить, а после показать, где региональные и местные власти не дорабатывают.

"В сфере образования необходимо принять меры по обеспечению доступного дошкольного образования детей от 2 месяцев до 3 лет и полной ликвидации второй смены в школах. При этом следует грамотно подходить к оптимизации системы образования, чтобы этот процесс не вызывал недовольства в обществе. А также для того, чтобы исключить – я подчеркиваю – исключить обострение социальной напряженности в регионе", - заявил полномочный представитель президента.

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