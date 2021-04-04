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Представители КПРФ поддерживают законопроект о детях войны

Новости. Общество
13:12, 05 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Инициативу фракции "Единая Россия" обсудят на профильном комитете.

Депутаты Законодательного собрания 6 апреля рассмотрят законопроект о детях войны на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике. Ранее, 2 апреля, проект закона, устанавливающий особый статус и меры поддержки для новой льготной категории, – в парламент Карелии внесли депутаты фракции "Единая Россия".

Парламентарии предлагают закрепить в республике статус "дети войны" и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Карелии насчитывается почти 33 тыс. человек, относящихся к данной категории. На реализацию закона из регионального бюджета Карелии потребуется порядка 12 млн рублей.

Инициативу парламентариев поддержал председатель петрозаводской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, член партии КПРФ Алексей Яблоков.

"Очень много вопросов возникает у Совета ветеранов, все выступают за принятие данного законопроекта. Изначально нужно разрешить вопрос с получением самого статуса. Очень важно, что с повестки дня в карельском парламенте вопрос не снимается и прорабатывается. Необходимо сделать первый шаг – присвоить соответствующий статус. Я лично выступаю за принятие данного законопроекта", – прокомментировал Алексей Яблоков.

Начало заседания Комитета по здравоохранению и социальной политике в 14.30. Прямая трансляция доступна на сайте live.karelia-zs.ru

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