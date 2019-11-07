Представители ведущей футбольной академии страны проведут мастер-класс в Петрозаводске

Представители футбольной школы "Чертаново" приедут в Карелию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках развития сотрудничества со спортивным интернатом "Чертаново" Москомспорта 9-10 ноября в спортивной школе №7 состоится выездной мастер-класс.

В составе делегации, которая приедет в Петрозаводск: руководитель спортивной школы Николай Бабенко, тренер с лицензией UEFA (C), мастер спорта Дмитрий Митрофанов, тренер с лицензией A pro Игорь Родькин и тренер по футбольной акробатике Александра Косянчук.

"Семинар будет очень полезен, поскольку №Спортивный интернат №Чертаново№, несмотря на то что входит в число элитных футбольных академий России, является государственным учреждением и в своей работе руководствуется федеральным стандартом по виду спорта "футбол"... Что касается тренера по акробатике, то здесь для нас открывается новая часть в подготовке футболистов, которой у нас пока нет", – отмечают специалисты спортшколы №7.

Ранее юные футболисты из Карелии познакомились с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным.