Юные футболисты из Карелии познакомились с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным

Ребята из двух школ Беломорска и Летнереченского приняли участие во всероссийском этапе фестиваля дворового футбола в Москве.

Команда "Помор", выигравшая региональный этап соревнований, с 31 октября по 2 ноября защищала честь республики на финальном этапе фестиваля. К сожалению, беломорчанам не удалось добиться высоких результатов. В семи играх они одержали две победы, остальные матчи проиграли с минимальным счетом. Но конкуренция у "Помора" была большая. На финальный этап Всероссийского фестиваля, который проводила партия "Единая Россия" в рамках федерального партпроекта "Детский спорт" нацпроекта "Спорт – норма жизни", съехались 69 команд. Всего в турнире приняло участие более 800 детей.

"В первый день мои ребята растерялись, немного испугались. Их соперниками стали сверстники на голову выше, выглядели они крепче. И, честно говоря, на дворовые команды далеко не все участники турнира были похожи. Видно, что подготовленные сыгранные команды при полном обмундировании приехали. Но на второй день игр мне удалось настроить ребят, учащихся первой и третьей школы Беломорска и Летнереченской школы, и мы показали, что все-таки можем бороться. В результате заняли лишь 47-48 место. Но для ребят эта поездка останется в памяти надолго. Столько эмоций и впечатлений! Организация турнира была на высшем уровне", - рассказал тренер "Помора", учитель физкультуры Максим Васенов.



© Максим Васенов

В рамках турнира для ребят была организована интересная программа, включающая знакомство с достопримечательностями Москвы и посещение матча российской футбольной премьер-лиги "Динамо" – "Ахмат".

"Я считаю, что в данном случае для наших ребят, главное не победа, а участие. Это маленький шаг в большой футбол. Фестиваль дворового футбола прошел впервые. Со следующего года состязание будет включено в календарный план российских спортивных мероприятий. Для ребят будут открыты крупнейшие футбольные арены страны", - рассказал депутат Законодательного собрания Карелии, региональный координатор федерального партийного проекта "Детский спорт" Алексей Исаев.

По мнению члена Совета Федерации от Карелии Игоря Зубарева, важность таких соревнований для юных футболистов из глубинки трудно переоценить. Ребята могут познакомиться и помериться силами со сверстниками из разных регионов, увидеть звезд футбола. Так, игроки "Помора" пообщались и сфотографировались с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным.



© Максим Васенов

"Наших мальчишек и их тренеров нужно поддерживать. И прошедший турнир – одна из таких возможностей. Задача партийного проекта "Детский спорт" – максимальный охват учащихся регулярными занятиями спортом. Думаю, что после поездки в Москву беломорские футболисты будут еще больше времени проводить на тренировках", - считает сенатор Игорь Зубарев.

Напомним, всего в муниципальных и региональных этапах фестиваля по всей России приняли участие более 8200 команд из 1200 муниципалитетов. Соревнование по дворовому футболу длилось c середины мая по конец августа.