Представительница Карелии завоевала две медали на первенстве мира по спортивной борьбе

Спортсменка из Петрозаводска Дарья Юшан взяла две бронзовые медали на первенстве мира по борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.

Первенство мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги завершилось в Уфе. В соревнованиях участвовали более 2 тысяч спортсменов из 54 стран. В составе сборной России на первенстве выступала представительница Карелии Дарья Юшан. Об этом сообщили на сайте «Петрозаводск спортивный».

В условиях жесткой конкуренции Дарья сумела завоевать две бронзовые медали в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

«Горжусь своей воспитанницей, очень достойно боролась — результат отличный! Дома обязательно проанализируем выступление Даши, разберём все ошибки, чтобы работать дальше и брать новую высоту», — рассказал о выступлении наставник спортсменки, главный тренер петрозаводского клуба «Чемпион» Александр Богданов.