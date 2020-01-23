Преимущества новой налоговой "опции" для жителей Карелии разъяснили в УФНС

УФНС по Карелии подготовило разъяснения о преимуществах уплаты имущественных налогов физическими лицами в виде единого налогового платежа (ЕНП), который вносится с опережением установленного срока.

"ЕНП – удобная опция для налогоплательщиков, не любящих числиться в должниках, введенная с начала с января 2019 года. Платеж осуществляется добровольно в режиме «аванса». Использование ЕНП значительно сокращает время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, и минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек", - говорится в сообщении УФНС.

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