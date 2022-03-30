Прекращение импорта семенного картофеля открывают новые перспективы для Карелии, считает Парфенчиков

Карелия может стать одним из основных поставщиков семенного картофеля в России благодаря прекращению импортных поставок в условиях санкций.

Об этом заявил сегодня в парламенте республики глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, из-за холодного климата выращивать товарный картофель в Карелии не выгодно, но именно такой климат дает преимущества в производстве семенного картофеля. При этом производители товарного картофеля в более южных регионах России нуждаются в семенном материале, поставки которого теперь ограничены.

«Крупные хозяйства в средней полосе, в Ставрополе пока, в основном, работают за счет поставок семенного картофеля из-за рубежа. Понятно, что это тоже вопрос импортозамещения, и так продолжаться больше не может. И вот здесь как раз Карелия может сыграть свою роль в обеспечении общей продовольственной безопасности не только Карелии, но и всей Российской Федерации. Мы сейчас с Академией наук тоже над этим работаем, там нужны не очень большие деньги на развитие нашей агростанции, чтобы дать ей импульс в развитии семенного картофелеводства. Но наши предприятия, наши фермеры уже сейчас удачно продают свой семенной картофель. Он по качеству практически сопоставим с импортным, а по цене во многом выигрывает», — пояснил губернатор.