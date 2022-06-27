Премьер Британии Борис Джонсон собирается уйти в отставку

Объявление об отставке премьер-министра можно ждать в ближайшие часы, пишут британские СМИ.

Как пишет РИА Новости, несколько британских СМИ заявили о скорой отставке премьер-министра страны. Отставку Бориса Джонсона можно ожидать уже сегодня, сообщил Sky News.

«Высокопоставленный источник в правительстве сообщил Sky News, что Борис Джонсон уйдет в отставку», — передает телеканал.

При этом в резиденции премьера на Даунинг-стрит анонсировали обращение Джонсона к нации.

«Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня. То есть Борис Джонсон выступит с заявлением. Для него это кончено», — заявила в прямом эфире ведущая телеканала.

Сообщение об отставке премьера опубликовал и корреспондент британского телеканала ITV Пол Брэнд.

При этом, как пишет Guardian, глава правительства согласился освободить занимаемую должность, но хочет остаться на посту до тех пор, пока осенью не изберут нового лидера консервативной партии.

На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, «оглядываясь назад, он поступил неправильно», однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.

В мае премьер уже проходил через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Еще одну подобную попытку можно предпринять только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.