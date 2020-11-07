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Премьер Чепик и замглавы Карелии Пшеницын заразились коронавирусом

Новости. Общество
14:21, 08 Ноября 2020
фото: Столица на Онего, коллаж
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что COVID-19 обнаружен у Александра Чепика и Александра Пшеницына.

Артур Парфенчиков заявил, что от коронавируса пострадали премьер-министр Александр Чепик и заместитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын. Об этом глава республики написал в соцсети.

Ранее также сообщалось, что заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе в с коронавирусом в республике Игорь Корсаков заразился коронавирусной инфекцией.

"Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии – премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову, заместителю Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну", - заявил Парфенчиков.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

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