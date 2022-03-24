Премьер-министр Карелии Чепик займется контролем горячего питания в школах

В рабочую группу республиканского правительства включены более двадцати карельских чиновников и глав муниципальных образований.

Правительство Карелии решило создать рабочую группу по контролю за реализацией мероприятий по организации горячего питания обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. Возглавил группу лично премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Вместе с ним в состав рабочей группы вошли более двадцати карельских чиновников и глав муниципальных образований. Среди них – вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник и министр образования и спорта республики Роман Голубев.