Премьер-министр России объявил о кадровых перестановках в федеральном правительстве

Кандидатуры новых министров внесены на утверждение в Госдуму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил 9 ноября о кадровых перестановках в правительстве страны. "Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров, – сказал Мишустин. – Речь идет о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине".

Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, глава правительства РФ сообщил, что он уже внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов кабмина. В частности, Михаил Мишустин предложил назначить Александра Новака вице-премьером страны, Николая Шульгинова – на должность министра энергетики, Ирека Файзуллина – на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Савельева – министром транспорта, Александра Козлова – министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекунова – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики