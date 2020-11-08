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Премьер-министр России объявил о кадровых перестановках в федеральном правительстве

Новости. Политика
14:35, 09 Ноября 2020
фото: правительство.рф
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Кандидатуры новых министров внесены на утверждение в Госдуму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил 9 ноября о кадровых перестановках в правительстве страны. "Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров, – сказал Мишустин. – Речь идет о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине".

Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, глава правительства РФ сообщил, что он уже внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов кабмина. В частности, Михаил Мишустин предложил назначить Александра Новака вице-премьером страны, Николая Шульгинова – на должность министра энергетики, Ирека Файзуллина – на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Савельева – министром транспорта, Александра Козлова – министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекунова – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2020-11-09 17:21:24
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Ринат
2020-11-09 15:37:53



И уши ваших понежней,-

Им отвечает Соловей,-

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь".

Автор: И. А. Крылов
zanoza
2020-11-09 15:28:45
Не много ли перестановок в последнее время в министерствах, а что-то лучше не становится.
Гость
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