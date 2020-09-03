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Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"

Новости. Общество
09:51, 04 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом сложившуюся на сегодняшний день в республике.

На своей странице в соцсети Марина Кабатюк со ссылкой на сводку оперштаба сообщила, что на сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 3264 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+35 новых случаев за сутки, в том числе 5 детей); 2506 человек выписаны (+49 за сутки).

"О чем говорят эти цифры? О том, что болеющих сейчас в Карелии – 758 человек. Цифра небольшая, но расслабляться все же не стоит. Вирус опасен – его вспышки периодически возникают в трудовых коллективах и на предприятиях. Тревогу вызывают также школьники и студенты", - проанализировала ситуацию Марина Кабатюк.

Тем не менее, пресс-секретарь Парфенчикова надеется, что осенний период пройдет без резкого ухудшения эпидситуации.
"Слухи о якобы "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны. Берегите себя, соблюдайте меры безопасности и тогда нам не придется переживать за дистанционное обучение и удаленные форматы работы", - заявила Кабатюк.

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