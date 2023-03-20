Пресс-секретарь главы Карелии: Жители России считают республику «русской Скандинавией»

В Национальном театре Карелии обсудили медиа-образ региона.

Пресс-секретарь карельского губернатора Марина Кабатюк видит свою задачу в создании благоприятного имиджа региона и пытается для этого «вызвать чистую, положительную эмоцию». Об этом Кабатюк заявила во время «интеллектуального стендапа» в Национальном театре Карелии, где обсуждали медиа-образ республики.

«Наверное, не открою никаких секретов, все вы прекрасно знаете, и нам хотелось бы к этому стремиться, что Карелия — это экологически чистый регион, — сказала пресс-секретарь главы республики. — Это — край лесов и озер. Это — край, где можно укрыться от шума мегаполиса, отдохнуть на лоне природы. Это — край с богатейшей культурной традицией, с богатейшей историей, это все очень важно. И, кстати, мы проводили социологию, и жители России, когда у них спросили, с чем у вас ассоциируется Карелия, они сказали, что это — русская Скандинавия. Такая же, может быть, где-то сдержанная, но в то же время вежливая. Такая красивая, но по-скандинавски величественная. Это очень приятное, на мой взгляд, сравнение, и нам хотелось, конечно, ему соответствовать».

По словам губернаторского пресс-секретаря, такой имидж Карелии республиканские власти пытаются продвигать на различных экономических форумах, выставках и презентациях. Кроме того, карельские чиновники устраивают пресс-туры в республику для известных журналистов и блогеров.

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