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Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Новости. Общество
16:06, 12 Мая 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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У Дмитрия Пескова подтвердился Covid-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, пишет ТАСС.

"Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь".

Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. 

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

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Комментарии

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Пукъ
2020-05-12 16:34:57
И этот господин решил отдохнуть от болтовни и назойливых вопросов, где у него бункер-то? Мальдивы, Гаваи или Сочи?
Иван +
2020-05-12 16:34:40
Может опять пургу несёт ? С его баблом можно самоизолироваться вечно . Говорил бы правду был бы здоров .
prostor
2020-05-12 16:26:19
Усы не спасли :)
Ткачев
2020-05-12 16:19:50
Это неизбежно, где много больных — там будет много и заразившихся.
sergo
2020-05-12 16:17:24
Беспорядочная правительственная жизнь, до добра не доводит.
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