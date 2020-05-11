Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

У Дмитрия Пескова подтвердился Covid-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, пишет ТАСС.
"Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь".
Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.
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