Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

У Дмитрия Пескова подтвердился Covid-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, пишет ТАСС.

"Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь".

Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.