Составлен рейтинг пресс-служб 75 регионов России, Карелия названа в числе "суперотличников".

Как сообщается на сайте политинформации "Замполит", количество непрофессиональных региональных пресс-служб растет месяц от месяца.

По-прежнему, на очень высоком уровне и без сбоев работает Воронежская, Тамбовская и Челябинская области, Алтайский край, причем последним двум регионам в последнее время очень редко везет с взлетами котировок глав, все чаще падения.

Что касается антигероев, то в июле особо часто нам не отвечали на запросы Москва, Московская и Владимирская области и Башкирия.

"Суперотличники" - структуры или отдельные пресс-секретари, которым шанс дать комментарий выпадает несколько раз, и они всегда с блеском отвечают на запросы.

В этот список попали пресс-службы 17 регионов, в том числе упоминается Карелия и пресс-секретарь главы республики Артура Парфенчикова Марина Кабатюк. В рейтинг "суперотличников" включены также Санкт-Петербург, Мурманская и Вологодская области и другие.