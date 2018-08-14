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Новости. Общество
10:08, 14 Августа 2018

Пресс-служба главы Карелии попала в "суперотличники"

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Составлен рейтинг пресс-служб 75 регионов России, Карелия названа в числе "суперотличников".

Как сообщается на сайте политинформации "Замполит", количество непрофессиональных региональных пресс-служб растет месяц от месяца.

По-прежнему, на очень высоком уровне и без сбоев работает Воронежская, Тамбовская и Челябинская области, Алтайский край, причем последним двум регионам в последнее время очень редко везет с взлетами котировок глав, все чаще падения.

Что касается антигероев, то в июле особо часто нам не отвечали на запросы Москва, Московская и Владимирская области и Башкирия.

"Суперотличники" - структуры или отдельные пресс-секретари, которым шанс дать комментарий выпадает несколько раз, и они всегда с блеском отвечают на запросы.

В этот список попали пресс-службы 17 регионов, в том числе упоминается Карелия и пресс-секретарь главы республики Артура Парфенчикова Марина Кабатюк. В рейтинг "суперотличников" включены также Санкт-Петербург, Мурманская и Вологодская области и другие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Варя
2018-08-14 12:05:08
По умению болтать и вешать лапшу народу на уши мы первые в мире,это уж точно,а вот в соседней стране,Финляндии,не слышал ничего о чиновниках и пресс-службах,зато страна первая в мире !
Мизантроп
2018-08-14 12:18:47
Варя, В гулаге будешь рассказывать про социальные государства и прочую буржуйскую фантастику.
dgin
2018-08-14 11:35:24
Когда и успела то ? Только вроде вернулась в правительство .
Саныч
2018-08-14 10:50:27
Ну и славно.
Неравнодушный
2018-08-14 10:48:46
Знаем, выучили уже. Кругом отличники, суперотличники и медалисты.
mentor
2018-08-14 10:18:49
Правительства не должно быть слышно! Должны быть видны результаты его работы.
Сусик
2018-08-14 10:12:30
Так и правительство не отстает от неё , все как один - пиарщики . Только вот работать не научились .
Гость
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