Пресс-служба главы Карелии вошла в число лучших

Карелия заняла хорошую позицию в рейтинге пресс-служб России.

Возобновился проект "Рейтинг пресс-служб", в котором рассказывают о качестве работы представителей администраций и правительств российских регионов, сообщили на ресурсе политинформации "Замполит".

Среди критериев оценок: суперотличники, отличники, хорошисты, троечники, двоечники, мертвые души.

Пресс-служба Карелии получила оценку "отлично".

"Карелия – отличный пресс-секретарь главы Парфенчикова Марина Кабатюк всегда очень оперативна, и ее ответы всегда легко читаются, но вот с информатаками не так все хорошо – отбиваются они в регионе слабовато – есть куда стремиться", – сообщается в материале издания.