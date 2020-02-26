Пресс-служба главы Карелии вошла в число лучших

Карелия заняла хорошую позицию в рейтинге пресс-служб России.
Возобновился проект "Рейтинг пресс-служб", в котором рассказывают о качестве работы представителей администраций и правительств российских регионов, сообщили на ресурсе политинформации "Замполит".
Среди критериев оценок: суперотличники, отличники, хорошисты, троечники, двоечники, мертвые души.
Пресс-служба Карелии получила оценку "отлично".
"Карелия – отличный пресс-секретарь главы Парфенчикова Марина Кабатюк всегда очень оперативна, и ее ответы всегда легко читаются, но вот с информатаками не так все хорошо – отбиваются они в регионе слабовато – есть куда стремиться", – сообщается в материале издания.
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