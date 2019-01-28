Презентация среднего и профессионального образования от школ и колледжей Финляндии

Представители учебных заведений Финляндии приедут в Петрозаводск 4 февраля. Вход бесплатный.

"Центр "Инициатива" приглашает на презентацию с участием пяти учебных заведений Финляндии. Презентация состоится 4 февраля, участие бесплатное по предварительной записи: 67 18 93

В программе презентация от учеников финских школ, преподавателей колледжей, а также представителей музыкальной школы. Презентация будет полезна тем, кто учит финский язык, кто интересуется или уже решил учиться в Финляндии. Приглашаем старшеклассников и их родителей.

Презентация будет проходить в течение 2 часов на финском языке с переводом на русский язык.

Обучение в учебных заведениях Финляндии проходит на финском языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания финского языка, о его изучении, о требованиях для поступления, а также подробнее об учебных заведениях Финляндии.

Будем рады видеть вас на презентации 4 февраля. Записаться можно в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. или по телефону Центра: 67 18 93.

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