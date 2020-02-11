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Презентация учебных заведений Финляндии состоится в Петрозаводске

Новости. Экономика
12:45, 12 Февраля 2020
фото: © "Центр Инициатива"
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Представители учебных заведений Восточной Финляндии 18 февраля ответят на все вопросы. Участие во встрече бесплатное.

В Петрозаводске состоится презентация учебных заведений Восточной Финляндии. Презентацию проводит КРООДО "Центр "Инициатива" совместно с учебными заведениями Финляндии и Агентством по Развитию Центральной Карелии "АО КЕТИ".

В презентации примут участие пять учебных заведений Финляндии, которые предлагают бесплатное обучение. Это колледж Riveria (кампус г. Китее), школы Kitee High School (lukio), Juuka High School (lukio) и Tohmajärvi High School (lukio), а также Folk High School of Kitee. Обучение в данных учебных заведениях проходит на финском языке.

Представители учебных заведений и их учащиеся расскажут о возможностях бесплатного обучения в Финляндии, получении профессии, процессе поступления и требованиях для абитуриентов.

Вход свободный по предварительной записи из-за ограниченного количества мест.

Запись на презентацию: по телефону 63 18 93, в группе "Обучение за рубежом" или на сайте Центра Инициатива.

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