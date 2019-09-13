Президент Филиппин разрешил стрелять в коррумпированных чиновников

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять и бить коррумпированных чиновников, "но не убивать".

Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на Manila Bulletin. По словам Дутерте, коррупция стала "червем, который подтачивает почти всех членов правительства".

"Если вы оплачиваете налоги, сборы или получаете справку, а эти люди (чиновники) при этом просят взятку - ударьте их. Если же у вас есть пистолет, вы можете стрелять по ним. Но не убивать их, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования", — сказал он во время визита в филиппинскую провинцию Батаан.

Глава государства пообещал, что те, кто будет стрелять по коррумпированным чиновникам, не попадут в тюрьму, а "будут только серьезно наказаны физически".

Президент Филиппин призвал общественность отстаивать свои права и сообщать о любых случаях коррупции или злоупотреблениях, совершаемых государственными чиновниками. Он отметил, что если подобный инцидент произойдет в его администрации, он вызовет соответствующего чиновника и позволит обратившемуся с жалобой ударить того по лицу.