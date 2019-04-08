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Новости. Политика
16:33, 08 Апреля 2019
фото: Matti Porre, presidentti.fi

Президент Финляндии отправился в Питер на поезде

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Глава соседнего государства примет участие в Международном арктическом форуме и встретится с Путиным.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сел 8 апреля на скоростной поезд "Аллегро", который отправился из Хельсинки в Санкт-Петербург. Как сообщил официальный сайт главы соседнего государства, Ниинисте выступит на основной сессии Международного арктического форуме, который открывается во вторник, 9 апреля. Кроме того, президент Финляндии проведет в Санкт-Петербурге двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Саули Ниинисте уже участвовал в форуме ранее – в 2017 году в Архангельске и в 2013 году в Салехарде. Главная тема нынешней встречи – Арктика как океан возможностей. Финский президент отправился на международный форум вместе с обычными пассажирами поезда.

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Комментарии

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плющь
2019-04-08 16:54:17
Замечательно и удивительно , но не про нас , У нашего то ядерная кнопка . так не поедешь . А другим можно и нужно , но так не ездят .
User
2019-04-08 16:47:36
И даже финских ФСО-шников в пассажиров не переодели? Бездуховные люди. Истинные духовные отцы нации на бронепоездах ездят или, на худой конец, на желтых "Калинах".
кир
2019-04-08 17:19:42
User, охота тебе в дурочка играть? Или на самом деле такой?
тетка
2019-04-08 16:41:20
А у нас какой- нибудь зам.зав.гав-гав и то уже требует себе привилегий.
кир
2019-04-08 16:50:00
тетка, согласен. Так это же первое, второе поколение, выбившееся из низкого уровня. А нам традиций нет и откуда им взяться?
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