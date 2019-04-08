Президент Финляндии отправился в Питер на поезде

Глава соседнего государства примет участие в Международном арктическом форуме и встретится с Путиным.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сел 8 апреля на скоростной поезд "Аллегро", который отправился из Хельсинки в Санкт-Петербург. Как сообщил официальный сайт главы соседнего государства, Ниинисте выступит на основной сессии Международного арктического форуме, который открывается во вторник, 9 апреля. Кроме того, президент Финляндии проведет в Санкт-Петербурге двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Саули Ниинисте уже участвовал в форуме ранее – в 2017 году в Архангельске и в 2013 году в Салехарде. Главная тема нынешней встречи – Арктика как океан возможностей. Финский президент отправился на международный форум вместе с обычными пассажирами поезда.