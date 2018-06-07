Президент Финляндии встретится с Парфенчиковым

В четверг начался официальный визит главы Карелии Артура Парфенчикова в Финляндию.

По данным пресс-службы карельского правительства, в состав делегации вошли члены правительства республики и представители делового сообщества региона.

Программой визита предусмотрена встреча Артура Парфенчикова с президентом Финляндии Саули Ниинистё, переговоры в профильных министерствах и отраслевых ассоциациях Финляндии, крупных финских компаниях.

В Торговом представительстве России в Финляндии запланирован бизнес-семинар по развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Карелией и Финляндией. В ходе мероприятия финской стороне будет представлен экономический и инновационный потенциал республики. Сторонам представится возможность обсудить вопросы расширения существующего взаимодействия и привлечения резидентов в создаваемую особую экономическую зону в Вяртсиля, а также презентовать предложения по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

Также планируется подписать с финской стороной ряд соглашений, контрактов, протоколов о намерениях. Проектами документов предусматривается развитие сотрудничества в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, в сфере инновационных технологий и производства оборудования, жилищно-коммунального хозяйства и обращения с твердыми коммунальными отходами.