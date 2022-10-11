Президент Финляндии высказался о размещении ядерного оружия на территории страны

Саули Ниинисте рассказал, собирается ли Финляндия размещать ядерное оружие на своей территории.

Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии курсов по национальной обороне. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам», — сказал глава государства.

Как писали в конце октября финские СМИ, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.

Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.

Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.